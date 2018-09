Man met babbeltruc zocht slachtoffers op leeftijd

LEEUWARDEN - Een 53-jarige man die vooral oudere mensen met een babbeltruc geld afhandig maakte, moet twee jaar zitten. De man, hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens diefstal en oplichting veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De man is vaker veroordeeld voor soortgelijke feiten. De laatste veroordeling was van mei 2018, toen kreeg hij van de politierechter in Limburg vier maanden cel.

Hij moest zich twee weken geleden in Leeuwarden verantwoorden voor in totaal twaalf diefstallen en gevallen van oplichting. Vier zaken werden door de rechtbank uitvoerig behandeld, de andere acht niet, maar die had de man wel bekend. Hij richtte zich bewust op mensen die op leeftijd waren. Een paar keer had hij zich voorgedaan als een bekende van de buren van de slachtoffers, met de vraag of hij even binnen mocht komen om te bellen. Als hij eenmaal binnen was, kwam hij met een zielig verhaal om de mensen geld af te troggelen.

Dat deed hij zo overtuigend, dat sommige slachtoffers hem zelf hun bankpas met pincode meegaven. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij alleen maar om zijn eigen financiële gewin heeft gedacht en zich niet heeft bekommerd om de mensen die hij soms onherstelbare schade heeft berokkend. 'Voor een aantal slachtoffers is hun oude dag plotseling getekend door angst en wantrouwen jegens de medemens', aldus de rechtbank.

De oplichter heeft onder meer toegeslagen in Leeuwarden (tweemaal), Drachten en Groningen. De rechtbank bepaalde dat hij aan drie slachtoffers in totaal meer dan 4600 euro moet terugbetalen. Hij komt onder toezicht van de reclassering en hij krijgt een behandeling. Na zijn detentie komt hij in een instelling voor begeleid wonen en moet hij meewerken aan schuldhulpverlening.