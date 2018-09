Rechter pakt hardleerse schuurtjesdief aan

Publicatie: do 13 september 2018 16.36 uur

LEEUWARDEN - Op 29 december vorig jaar werd een Drachtster (29) door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 283 dagen waarvan 200 dagen voorwaardelijk. De man had een reeks inbraken gepleegd, voornamelijk in schuurtjes. De rechtbank zette een paar voorwaardelijke straffen om in definitieve straffen. De Drachtster had een enkelband om, maar volgens de reclassering was het niet langer nodig dat hij elektronisch toezicht kreeg.

Amper een maand later, op 7 februari van dit jaar verviel de Drachtster in zijn oude gedrag. Hij stal weer gereedschap, grasmaaiers, een hogedrukreiniger en een compressor uit schuurtjes van woningen aan -onder andere- de Slinge en de Rival. Twee weken geleden stond de Drachtster opnieuw terecht. De officier van justitie eiste ditmaal een celstraf van 365 dagen waarvan 220 voorwaardelijk en de man zou twee voorwaardelijke straffen van 200 en 143 dagen alsnog uit moeten zitten. Hij werd verdacht van meerdere diefstallen, de officier kon in zeven zaken alleen heling bewijzen.

De rechtbank ging donderdag ruim boven de eis van de officier uit: de Drachtster werd voor de nieuwe feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, plus vier voorwaardelijk. Daar komen de 200 en 143 dagen die hij als voorwaardelijke straffen boven zijn hoofd had hangen nog eens overheen. In totaal moet de man dus bijna een jaar extra zitten.Om over zijn drugsverslaving heen te komen, moet de Drachtster, die kampt met een autistische stoornis, minstens een jaar lang naar een afkickkliniek. Hij krijgt reclasseringstoezicht