Werkstraf en complimenten in mishandelingszaak

Publicatie: wo 12 september 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (24) stond woensdag voor de rechter omdat hij zijn vriendin had mishandeld en een deel van de huisraad had vernield. Dat gebeurde begin maart in de toenmalige woning van het stel in Drachten. Het was er behoorlijk heftig aan toegegaan: de man was bovenop zijn partner gaan zitten en hij had haar geslagen en gestompt. Hij zou ook de keel van de vrouw hebben dichtgeknepen, maar dat ontkende hij.

Hij stelde dat hij haar bij de sjaal of bij de kraag had gegrepen om haar rustig te krijgen. In het tumult waren een tv en een stofzuiger gesneuveld. Ook had de verdachte een keukenla in de richting van zijn vriendin gegooid. De man had destijds een drugsprobleem. Hij is eigenhandig op zoek gegaan naar hulp en dat is hem gelukt. Dat leverde hem een compliment op van de officier van justitie. Die constateerde dat de man 'hard zijn best doet'. 'Hij verdient een kans', aldus de officier.

Zij eiste een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, proeftijd drie jaar. Verder moet de man zich laten behandelen voor zijn verslavingsprobleem en moet hij in therapie om te leren zijn agressie in toom te houden. De rechter nam de eis van de officier over, behalve het voorstel om de proeftijd van een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf met een jaar te verlengen. De Leeuwarder moet die 40 uur van de rechter wel werken. 'Om een duidelijk signaal af te geven: het is vijf voor twaalf', aldus de rechter.