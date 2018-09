Mobiel stemmen bij verkiezingen Noardeast-FryslÃ¢n

Mobiel stemmen bij verkiezingen Noardeast-Fryslân

Publicatie: wo 12 september 2018 15.36 uur

DOKKUM - Op 21 november zijn er verkiezingen in de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. De bevolking stemt dan voor de nieuwe gemeenteraad van de fusie gemeente Noardeast-Fryslân.

Tijdens de verkiezingen worden twee kleine vrachtwagens ingezet als mobiel stembureau. Op de verkiezingsdag rijden deze mobiele stembureaus naar verschillende locaties, waar ze steeds een aantal uren staan. De locaties zijn: Wânswert (Ferwerderadiel), De Triemen en Warfstermolen (Kollumerland), Hantumhuizen en het busstation in Dokkum (Dongeradeel) en mogelijk een onderwijsinstelling in Dokkum.

De negen politieke partijen waarvan bekend is dat ze gaan meedoen aan de verkiezingen zijn dinsdagavond uitgenodigd om onderwerpen aan te dragen voor stellingen in de StemWijzer. De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november willen stemmen. Het is voor het eerst dat de drie gemeenten gebruik gaan maken van de StemWijzer. De StemWijzer komt naar verwachting op 19 oktober online.