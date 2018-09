Supermarkt Wijnjewoude gaat niet meer open

Publicatie: wo 12 september 2018 12.10 uur

WIJNJEWOUDE - De Spar supermarkt van Wijnjewoude gaat niet meer heropenen. Eigenaar Johan Bosch ziet geen mogelijkheden om opnieuw te beginnen. Zijn supermarkt brandde in juli af.

De investering om opnieuw te beginnen, is te hoog. De supermarkt had al eerder problemen met het behalen van een goede omzet en recentelijk wilde een groep inwoners uit Wijnjewoude de ondernemer helpen. De plotselinge brand gooide roet in het eten met betrekking tot dat plan.