Wietkwekerijen in vrachtwagens: eis werkstraffen

Publicatie: di 11 september 2018 19.30 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag werkstraffen geëist tegen drie mannen die betrokken zijn geweest bij hennepkwekerijen in Wolvega en Oosterwolde. De hennepkwekerijen waren onder andere ondergebracht in twee vrachtwagens. De drie verdachten, een 36-jarige inwoner van Sneek, een 51-jarige inwoner van Joure en een 61-jarige man uit Hoornsterzwaag, hebben hand- en spandiensten verricht.

Ze hebben stroom aangelegd en timmerwerkzaamheden verricht bij een wietplantage die was ondergebracht in een pand aan de Ploeggang in Oosterwolde. In januari 2016 deed de politie eerst een inval in een pand aan de Magnesiumweg in Wolvega, nadat de woningstichting melding had gemaakt van een verdachte situatie. In het pand stond een vrachtwagen met daarin een wietplantage. In een andere loods aan de Magnesiumweg werd een vrachtwagen aangetroffen waar een hennepkwekerij in aangelegd werd.

Een agent had in zijn vrije tijd de eerste vrachtwagen gevolgd toen deze vanaf de Ploeggang in Oosterwolde werd verplaatst naar Wolvega. Daarom volgde er een inval in de loods aan de Ploeggang. Daar trof de politie een kwekerij met ruim 300 planten aan. De officier van justitie eiste werkstraffen van 80 tot 150 uur. De reden dat de Jouster had meegedaan aan het opzetten van wietplantages was opmerkelijk: hem was toegezegd dat hij een aantal wietplanten zou krijgen. Daarvan wilde hij sap maken dat moest dienen als pijnbestrijdingsmiddel voor de ziekte van zijn vrouw.

De rechtbank doet op 25 september uitspraak.