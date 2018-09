Taxichauffeur verkracht klant: 2 jaar cel

Publicatie: di 11 september 2018 18.10 uur

LEEUWARDEN - Een (voormalig) taxichauffeur uit Damwâld (53) die begin maart vorig jaar een vrouwelijke klant heeft verkracht door haar te vingeren, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot twee jaar cel. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar geëist. De verkrachting vond plaats tijdens een taxiritje van Leeuwarden naar Heerenveen. De chauffeur was gestopt op een donkere plek bij een tankstation bij Akkrum.

De vrouw had de politie verteld dat de Damwâldster had gezegd dat hij een stijve piemel had en zijn sperma kwijt wilde. Bij het tankstation liet de man zijn penis zien en zei hij tegen dat de vrouw haar onderbroek uit moest doen. Vervolgens heeft hij haar gevingerd. Het slachtoffer was bang en durfde zich niet te verzetten. De Damwâldster had verklaard dat hij was gestopt omdat de vrouw zich niet lekker zou hebben gevoeld. De man moet een schadevergoeding van 2280 euro aan het slachtoffer betalen. De vrouw heeft een verstandelijke beperking, ze woont in een woongroep met 24-uurs begeleiding.