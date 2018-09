Eenmalig concert van Swiet en Bjuster

Publicatie: di 11 september 2018 12.54 uur

DAMWâLD - Op 8 december spelen de heren van Frysktalige bluesband Swiet en Bjuster, ooit de trots van de Fryske Wâlden, nog één keer hun oude repertoire. Het optreden vindt plaats in De Kruisweg te Damwâld. De kaartverkoop van dit unieke concert is inmiddels geopend.

'In jûne yn Grins', 'Rûch as in Wâldman', 'Hein', 'Besleine rúten'. Wie kent ze niet? Deze nummers en meer komen zeker voorbij op 8 december in de Kruisweg. Na 20 jaar (na dato) vond Swiet en Bjuster het tijd voor een concert. De CD ‘Sa lang at de diesel it docht’ wordt zo goed als helemaal gespeeld. Aangevuld met ander bekend werk.

Om er een echte Wâldblues-avond van te maken, zijn ook De Bonifatius Bluesband en 5% Ferdivedaasje (beide met Damwoudster roots) van de partij. De kaartverkoop loopt via www.dekruisweg.nl , onder agenda. Verder bij de Kruisweg zelf en bij de Primera in het winkelcentrum.