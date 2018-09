Meisje onzedelijk betast op Admiraliteitsdagen

Publicatie: ma 10 september 2018 20.02 uur

DOKKUM - Een meisje uit Papendrecht is tijdens de Admiraliteitsdagen onzedelijk betast door een man. Het gebeurde zaterdagavond tijdens het optreden van Kraantje Pappie. Het slachtoffer laat weten flink geschrokken te zijn van wat er is gebeurd. "Beetje jammer dat er een aantal mensen rondlopen die denken dat het normaal is om meiden bij hun punani te grijpen ofzo..."

Ze was speciaal voor de Admiraliteitsdagen naar Friesland gekomen en verbleef bij een vriend in Anjum. Ze heeft besloten om geen aangifte bij de politie te doen omdat ze geen idee heeft wie het is geweest. Ook kan ze het uiterlijk van de man niet goed meer herinneren.