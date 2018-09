Plus Burgum gestopt met pakketpost PostNL

Publicatie: ma 10 september 2018 18.05 uur

BURGUM - Supermarkt Plus Wolters aan de Markt in Burgum is sinds maandag gestopt met de verzending en ophalen van pakketten. "Het PostNL servicepunt hebben we overgedragen aan onze buren van de Primera." zo laat Jaap Wolters van de Plus weten.

Voor de klanten van Post NL leverde dat maandag enige verwarring op. Ook moet men rekening houden met andere openingstijden. Naast de Primera heeft het Karwei aan de Elingsloane ook een Pakketservice van Post NL.