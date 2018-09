Geld buitgemaakt bij insluiping in Burgum

Publicatie: ma 10 september 2018 15.03 uur

BURGUM - Een vrouw uit Burgum is maandag 3 september het slachtoffer geworden van een vermoedelijke insluiping. Terwijl de vrouw voor in de tuin aan het werk was, werd vermoedelijk via de achterdeur de woning aan de Roggemounewei betreden. Er werd bij de inbraak onder andere geld gestolen.

De vrouw heeft bij de politie aangifte gedaan en de politie heeft een buurtonderzoek gedaan.