Bar stort in elkaar in Eric's CafÃ© in Dokkum

Bar stort in elkaar in Eric's Café in Dokkum

Publicatie: ma 10 september 2018 14.47 uur

DOKKUM - Een medewerkster van Eric's Café in Dokkum is maandagochtend lichtgewond geraakt toen de bovenkant van een bar spontaan naar beneden viel. In het café aan de Markt waren toen nog bezoekers aanwezig en ze konden deels het ingestorte gedeelte tijdelijk nog tegenhouden.

De vrouw is met een lichte hersenschudding overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Eric's Café heeft men nog geen enkel idee hoe het instorten van de bar heeft kunnen gebeuren. Met de vrouw gaat het inmiddels weer goed, zo laat men deze site weten.