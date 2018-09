Geweld na WK IJsspeedway: werkstraf

Publicatie: ma 10 september 2018 14.35 uur

LEEUWARDEN - Na een bezoek aan het WK IJsspeedway in Thialf in Heerenveen, op 8 april van dit jaar, kregen een vader en twee zoons uit Jubbega (56, 24 en 21 jaar) en hun 27-jarige schoonzoon en zwager uit Tijnje het aan de stok met een motorrijder. Bij het oversteken van de Heremaweg in Heerenveen zouden de mannen bijna van de sokken zijn gereden door een motorrijder. De vlam sloeg in de pan toen de passagier van de motor de middelvinger opstak, nadat de mannen iets hadden geroepen over het rijgedrag van de bestuurder.

Rake klappen

Het kwam tot een treffen, waarbij vooral de oudste zoon en de schoonzoon niet onbetuigd hadden gelaten. Getuigen zagen dat de twee op de motor afstapten en de bestuurder sloegen. Ook zouden ze de motorrijder getrapt hebben. Ook de passagier, de stiefzoon van de motorrijder, kreeg een paar rake klappen. Volgens een getuige had de vader de stiefzoon in een soort van wurggreep. De jongste zoon had vooral geprobeerd de boel te sussen.

Aan de cola

Maandag zaten de vier mannen tegenover politierechter Klaas Bunk. Op de vraag van de rechter of er drank in het spel was geweest, antwoordden ze bevestigend. Behalve de oudste van het stel, die was de Bob en had de hele tijd aan de cola gezeten. Ze waren het er stuk voor stuk over eens dat het zo niet had gemoeten. 'Maar de passagier moest zo nodig zijn middelvinger opsteken', zei de vader.

Smartengeld

Toen ze de weg wilden oversteken, zou de motor nog stil hebben gestaan, vervolgens zou de motor met behoorlijke snelheid op hen af zijn gereden. De motorrijder en de stiefzoon hadden schadevergoedingen ingediend. De verdachten waren op zich wel bereid om te betalen. De rechter bepaalde dat de mannen aan de motorrijder 250 euro smartengeld moeten betalen.

Nieuwe helm

Ook de 385 euro van het eigen risico van de zorgverzekering moeten de verdachten betalen. De stiefzoon kreeg 150 smartengeld en 149 euro voor een nieuwe helm, de oude was tijdens de mishandeling beschadigd geraakt. De zoon en de schoonzoon kregen de hoogste straffen omdat zij het meeste geweld hadden gebruikt: ze moeten beide 80 uur gratis werken. De vader kreeg een werkstraf van 30 uur en de jongste zoon werd vrijgesproken.