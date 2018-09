200 deelnemers doen mee aan Zwefilo in Gorredijk

Publicatie: ma 10 september 2018 11.48 uur

GORREDIJK - Ruim 200 deelnemers - in alle leeftijden - deden zondag mee aan de Zwefilo in Gorredijk. Dit betekent: 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. De meeste deelnemers waren actief op alle drie onderdelen maar het was ook mogelijk om in estafette-vorm mee te doen met een team.

Bij de heren ging de overwinning naar Hans Hiemstra uit Buitenpost (59 minuten). Rudi Bissels uit Drachten werd tweede (59.14), gevolgd door Jetze Reijenga uit Gorredijk (1.02.25). Zwemster Myrna van Duijven uit Gorredijk boekte bij de vrouwen de snelste tijd (1.10,25), gevolgd door Sandra Middel uit Makkinga(1.12,12) en Nynke Nijboer uit Gorredijk (1.17,53).

