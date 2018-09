Bestelbus in de sloot bij Drogeham

Publicatie: ma 10 september 2018 10.47 uur

DROGEHAM - De bestuurder van een bestelbus is maandagochtend met de schrik vrijgekomen bij een eenzijdig ongeval op de Boskwei in Drogeham. De man verloor de macht over het stuur en belandde op de zij in de sloot. Hij wist het voertuig zelfstandig te verlaten.

Nog voordat de politie aanwezig was, is de man thuisgebracht door iemand. De politieagenten hebben hem een bezoekje gebracht in verband met de afhandeling van het ongeval.

