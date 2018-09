Gewonde bij eenzijdig ongeval op WÃ¢ldwei

Gewonde bij eenzijdig ongeval op Wâldwei

Publicatie: zo 09 september 2018 19.02 uur

NIJEGA - Een bestuurder is zondag rond 16.45 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Wâldwei bij Nijega. De auto botste op een paal en belandde op de kop in de sloot. Dit gebeurde op de afrit van de N31 richting de Centrale As.

De bestuurder is door omstanders uit het voertuig gehaald en later overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft het voertuig geborgen.