Hij kwam als laatste aan, een verrassing wachtte

Publicatie: zo 09 september 2018 14.35 uur

GORREDIJK - Het was zaterdag voor de 66-jarige Pieter Cremer uit Gorredijk een grote verrassing. De triathlon-deelnemer was de allerlaatste deelnemer maar hij werd tijdens de Challenge Almere-Amsterdam warmer onthaald dan wie dan ook. Na een tijd van 15 uur, 5 minuten en 14 seconden was het moment daar, omstreeks 22.45 uur.

Cremer werd in de laatste kilometer begeleid door een politiemotor met zwaailichten aan. Enkele honderden meters voor de finish werd hij opgewacht door zijn vrouw en ze liepen samen met fakkels naar de finish. Bovendien was het publiek gebleven om te wachten op zijn binnenkomst. Honderden toeschouwers stonden te juichen bij de binnenkomst van de laatste deelnemer.

Het is de zesde keer dat Cremer mee deed aan de triatlon in Almere, waarin hij moest zwemmen, fietsen en hardlopen. Vorig jaar was Cremer nog de snelste in zijn leeftijdscategorie.

De Sloveen Jaroslav Kovacic was de snelste. Hij finishte met een tijd van 7 uur, 55 minuten en 44 seconden. Hij verbrak het 19 jaar oude parcoursrecord. De snelste vrouw was Yvonne van Vlerken.