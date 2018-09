Oogstdag in Burum druk bezocht

Publicatie: za 08 september 2018 22.27 uur

BURUM - Rondom molen Windlust was zaterdagmiddag van alles te beleven. Rondom de molen stonden kraampjes opgesteld met o.a. zeepfabriek Suver, het Bloemenparadyske, spinnen en bloemen en planten.

Verder stonden er veel oude tractoren opgesteld en was er een grote ouderwetse dorsmachine in werking. De molen was deze middag open voor bezoekers. Deze Oogstdag op Monumentendag werd druk bezocht.

FOTONIEUWS