Kunstwerk 'It EilÃ¢n' van Henk Hofstra te water

Kunstwerk 'It Eilân' van Henk Hofstra te water

Publicatie: za 08 september 2018 19.26 uur

DRACHTEN - Het drijvende kunstwerk It Eilân van kunstenaar Henk Hofstra is vrijdag feestelijk te water gelaten. Het publiek verzamelde zich op de Loswal in Drachten. Hofstra kwam onder muzikale begeleiding van een blazersensemble aanvaren.

De openingshandeling werd verricht door wethouder Eric ter Keurs. It Eilân zal de komende tijd ronddobberen op de wateren rondom Drachten en op verschillende locaties in het Waterfrontgebied aanmeren.

FOTONIEUWS