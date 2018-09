SUP 11-City Tour finisht in Dokkum

Publicatie: za 08 september 2018 17.40 uur

DOKKUM - Zaterdagmiddag kwamen in Dokkum de deelnemers binnen van de SUP 11-city Tour. Om 13.24 uur kwamen de eerste twee Suppers over de streep. Vanmorgen vertrokken de peddelaars vanuit Franeker voor de 45 kilometer lange tocht.

De deelnemers peddelen in vijf dagen langs de Friese 11 steden, een afstand van 220 kilometer. Ze doen dit staand op een plank. Er doen teams mee maar ook individuele deelnemers in 12 verschillende categoriën.

Naast de deelnemers uit Nederland doen er ook peddelaars mee uit diverse andere landen met 28 nationaliteiten. Zondag vertrekken de stand up peddelaars weer vanuit Dokkum voor hun laatste etappe naar Leeuwarden.

FOTONIEUWS