Inbraak zonder buit in Hurdegaryp

Publicatie: za 08 september 2018 14.15 uur

HURDEGARYP - Er is vrijdag tussen 15.00 uur en 21.40 uur ingebroken in een woning aan de Gaelekamp in Hurdegaryp. De bewoner heeft bij de politie aangifte gedaan en de recherche heeft een onderzoek opgestart.

Op het eerst gezicht, leek er niets te zijn gestolen.