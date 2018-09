Dit is het nieuwe logo van Noardeast-FryslÃ¢n

Dit is het nieuwe logo van Noardeast-Fryslân

Publicatie: vr 07 september 2018 21.16 uur

DOKKUM - Het logo van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is vrijdagavond bekendgemaakt in Dokkum. De gemeente ontstaat per 1 januari door een fusie van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland.

De gemeente zocht naar wat Noardeast-Fryslân bindt en bijzonder maakt. Dat moet in het logo terugkomen: "Dat bleek een combinatie van karakteristieke kenmerken van de omgeving en de karaktervolle inwoners van de nieuwe gemeente."