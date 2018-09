Draaiorgel â€˜De Granaetâ€™ speelt weer in Dokkum

Draaiorgel ‘De Granaet’ speelt weer in Dokkum

Publicatie: vr 07 september 2018 17.45 uur

DOKKUM - Na vijf jaar klinkt er weer draaiorgelmuziek door de straten van Dokkum. Na een restauratie van draaiorgel 'De Granaet' is het instrument weer terug in Dokkum. Vrijdagmiddag kon het publiek op de Grote Breedstraat weer genieten van het draaiorgel. Dankzij de Stichting Friese Draaiorgelvrienden was onder andere De Elfstedenmars te horen.

De klanken zijn nog nooit zo mooi geweest, volgens Cor Anjema en Bennie van Boerum die actie hebben gevoerd om draaiorgel ‘De Granaet’ compleet te laten restaureren. Door de verkoop van loten wordt er geld voor de restauratie opgehaald. De komende tijd zal het draaiorgel net als vroeger weer door de woonwijken van Dokkum rijden, om de laatste loten huis aan huis te verkopen.

De restauratie was hard nodig, want enkele houten balken in het orgel waren aangetast door houtwormen. Hierdoor was het hout zacht en broos geworden en verloor het orgel daarmee zijn mooie klank. Tijdens de restauratie is het orgel in een gaskamer geweest om de houtwormen te doden en zijn enkele houten onderdelen vervangen en is het hele orgel compleet uit elkaar gehaald.

Om 16.00 uur werd het gerestaureerde draaiorgel symbolisch overgedragen aan Museum Dokkum van wie dit draaiorgel is.

Via dit museum kunnen mensen het draaiorgel huren voor evenementen.

Het draaiorgel is in 1900 aangeschaft door Dokkumer ondernemers. Sinds het Internationale Draaiorgelfestival dat in 2013 voor het laatst in Dokkum werd gehouden staat het draaiorgel stil. Het oude instrument was nodig aan onderhoud toe. Om te voorkomen dat de nostalgische draaiorgelmuziek voorgoed uit Dokkum verdwijnt, hebben de

draaiorgelliefhebbers actie gevoerd om geld in te zamelen. Dit geld wordt ook gebruikt om de authentieke houten kar op drie wielen te betalen, waarmee het draaiorgel door Dokkum kan worden geduwd. Deze kar is erg bijzonder, want in Nederland zijn nog maar vier originele draaiorgels op een houten driewieler te vinden.

