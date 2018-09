Voorwaardelijke straf voor verstoppen politie-wc

Publicatie: vr 07 september 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een Hurdegarypster (53) die in een dronken bui in het arrestantencomplex van de politie in Leeuwarden een wc onbruikbaar maakte, is vrijdag door politierechter Christine Koelman veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. De man had zijn slippers in de toiletpot gepropt, waardoor de wc niet meer doorgespoeld kon worden. Hij was op 25 maart opgepakt wegens openbare dronkenschap.

'Ik was lazarus'

De Hurdegarypster kon zich er weinig meer van herinneren. 'Ik was lazarus', zei de man. Op de vraag van de rechter of hij een alcoholprobleem had, antwoordde hij ontkennend. Hij zou wel manisch depressief zijn. 'Maar daar krijg ik medicijnen voor. Als ik die niet krijg, zit ik direct weer in Franeker'. Hij zou ook nog brand hebben gesticht in zijn cel, maar ook daar kon hij zich niets van heugen.

Rioolservice

De rioolservice moest eraan te pas komen om de slippers uit de toiletpot te halen. Die kosten, ruim 180 euro, komen voor rekening van de Hurdegarypster. Hoewel er aanwijzingen waren dat de man wel vaker zwaar beneveld zou zijn, de politie zou hem meermaals slapend in de berm of op een bankje hebben aangetroffen, gaat het volgens de reclassering toch redelijk goed met hem

Drie, vier blikjes

De Hurdegarypster zei dat hij tegenwoordig uitkijkt met de alcohol. 'Ik drink zaterdags drie, vier blikjes'. Op stap gaat hij niet meer. Om die positieve ontwikkeling niet te verstoren, besloot de rechter om een voorwaardelijke celstraf van een maand -de verdachte liep nog in een proeftijd- niet op te leggen. Op voorstel van officier van justitie Iris Diever legde Koelman een voorwaardelijke straf op met een proeftijd van twee jaar.