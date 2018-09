Ambulanceverpleegkundige bedreigd: 3 maand cel

Publicatie: vr 07 september 2018 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (35) moet drie maanden de cel in, omdat hij een ambulanceverpleegkundige heeft beledigd, bedreigd en geïntimideerd. De man moest vrijdag voor de rechter verschijnen, maar hij kwam niet opdagen. En dat was bijzonder spijtig, vond officier van justitie Peter van der Spek. 'Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet', concludeerde de officier. Het slachtoffer was ook niet naar de zitting gekomen, de vrouw was volgens haar advocaat nog altijd erg onder de indruk van wat haar was overkomen. 'Het is te confronterend voor haar', zei de advocaat.

Onbevangenheid kwijt

De vrouw had gezegd dat ze haar onbevangenheid kwijt is ten opzichte van de mensen die ze geacht wordt te helpen. Ze was op 13 mei samen met een collega opgeroepen om te gaan naar een eenzijdig ongeval op de N31. Een auto was over de kop geslagen en in de sloot terechtgekomen. De inzittenden waren de verdachte en diens echtgenote. Toen de verpleegkundige de vrouw wilde onderzoeken, ging de Leeuwarder volledig door het lint.

Broek naar beneden

De man reageerde agressief en trok een deken over zijn vrouw heen. Toen de verpleegkundige zei dat hij de ambulance moest verlaten, weigerde hij dat. Uiteindelijk ging hij toch mee. Onderweg naar het MCL in Leeuwarden bleef de man schelden en vervelend doen. Hij schold de verpleegkundige uit voor 'kankerhoer' en hij trok zijn broek naar beneden. Hij dreigde de vrouw 'kapot' te zullen maken en haar thuis op te zoeken. In de garage van het MCL werd hij in de boeien geslagen.

Shocktoestand

Volgens zijn advocate zou hij achteraf spijt hebben gehad. Omdat hij en zijn vrouw een uur moesten wachten op hulp, zou hij in een soort van shocktoestand hebben verkeerd. De verpleegkundige heeft volgens de advocate niets hebben te vrezen van haar cliënt. Achteraf zou hij zelf ook hebben gezegd dat zijn gedrag niet kon, hij vond zelf ook dat hij 'een klootzak' was geweest. Daarmee toonde hij in ieder geval nog enig zelfinzicht, vond rechter Christine Koelman.

Intimiderend te werk gegaan

'Hij is op een ontzettende intimiderende wijze te werk gegaan', aldus Koelman. De verpleegkundige had zich volgens de rechter 'zeer professioneel' gedragen, door ondanks het foute optreden van de man toch te proberen diens echtgenote te helpen. Overeenkomstig de eis van de officier veroordeelde Koelman de Leeuwarder tot drie maanden cel. De man moet aan het slachtoffer 1155 euro smartengeld betalen. Hij had al aangegeven dat hij bereid was de schade te vergoeden.