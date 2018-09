Brandje in muur van schuur in Bornwird

Publicatie: vr 07 september 2018 13.20 uur

BORNWIRD - Twee brandweerauto's uit Dokkum zijn vrijdag rond het middaguur uitgerukt voor een brand in een schuur bij een boerderij aan de Raarderwei in Bornwird. Er bleek brand te zijn ontstaan in isolatiemateriaal in de muur.

De brandweer heeft wat sloopwerk uitgevoerd en wist de brand snel te blussen.

