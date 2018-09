Vier extra lokale partijen voor verkiezingen NEF

Publicatie: vr 07 september 2018 12.40 uur

DOKKUM - Voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 november 2018 hebben zich vier nieuwe lokale partijen ingeschreven. De inschrijving voor landelijke en provinciale partijen is niet nodig, omdat zij landelijk of provinciaal al geregistreerd zijn. Inwoners van Noardeast-Fryslan kunnen tijdens de verkiezingen in totaal in ieder geval op vijf lokale/regionale partijen kiezen. Ook de Fryske Nationale partij (FNP) hoeft zich niet opnieuw in te schrijven. Het daadwerkelijk aantal partijen is pas bekend op 8 oktober.

Verkiezingen Gemeenteraad 2018

Het centraal stembureau heeft op 3 september 2018 besloten van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân de volgende partijen in te schrijven.

- Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

- Waddenpartij

- Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N)

- Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân (ELP-NEF)

Verdeeld

De partijen zijn deels uit onvrede bestaan. Een aantal leden van de Waddenpartij waren aangesloten bij Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N), maar stapten daar uit onvrede op. De Waddenpartij gaat nu overigens de verkiezingen in met standpunten die nagenoeg gelijk zijn aan die van de PvdA. Er werd eerder door S!N een poging gedaan om samen met die partij de verkiezingen in te gaan. De leden van de PvdA zagen Jouke Douwe de Vries echter niet zitten als lijsttrekker.

Bekenden met nieuwe namen

Andere partijen zijn bestaande initiatieven met nieuwe namen. Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is de lokale fusiepartij van Gemeente Belangen Ferwerderadeel, Algemeen Belang Dongeradeel en sympathisanten uit de gemeente Kollumerland c.a. De Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân bestaat uit een mix van kandidaten met een achtergrond van partijen als FVD, D66, PVDA, SP, CDA en VVD.

Landelijke partijen

Bij de nieuwe gemeente hebben meerdere mensen geïnformeerd naar een eventuele deelname aan de verkiezingen, ook namens landelijke partijen. Van onder andere zittende partijen CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD is bekend dat ze aan de verkiezingen mee gaan doen. Of er nog meer landelijke of provinciale partijen volgen, wordt op maandag 8 oktober duidelijk, wanneer alle partijen zich met een kandidatenlijst gemeld moeten hebben.