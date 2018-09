Kijlstra Ambulancezorg vernieuwt wagenpark

Publicatie: vr 07 september 2018 10.54 uur

DRACHTEN - Kijlstra Ambulancezorg in Drachten gaat het hele wagenpark van 28 ambulances vervangen. Vrijdagochtend werd het eerste nieuwe model onthuld door Commissaris van de Koning Arno Brok.

Het betreft een Advanced Life Support Crafter Ambulance, een innovatieve ambulance die met inspraak van personeel en patiënten is ontwikkeld en gebouwd door Visser in Leeuwarden. Van den Brug uit Drachten heeft het basisvoertuig geleverd. De ALS Crafter ambulance is volledig aangepast aan de wensen van onze medewerkers. Ook zijn patiënten betrokken bij de ontwikkeling.

In de loop van dit jaar worden nog vier nieuwe ambulances in gebruik genomen, de rest volgt later. Tijdens de onthulling konden gasten een kijkje nemen in de nieuwste ambulance.

