Elise en Leon openen 'Om de Dobben'

Publicatie: do 06 september 2018 20.06 uur

BURGUM - Bij Burgum is donderdagmiddag natuurplan ‘Om de Dobben’ geopend. Samen met gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert Dijk (Tytsjerksteradiel) knipten Elise en Leon Pietersma het lint voor de toegangspoort door. Vanaf 11 september is natuurplan ‘Om de Dobben’ van de familie Pietersma open voor publiek. Het project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling rondom de Centrale As.

De familie Pietersma heeft een agrarisch bedrijf aan de westkant van Burgum. De Centrale As doorsnijdt hun landbouwkavel. Ze hebben deze gevolgen omgebogen in een kans: een gebied van circa 10 hectare wordt ontwikkeld voor natuurbeleving, gekoppeld aan recreatie. Zo zijn er een blotevoetenpad, duurzame speeltoestellen en een dierenweide. Via nieuwe aangelegde fiets- en wandelroutes is het gebied ontsloten.

Het project is gestart in 2013 in samenwerking met de Gebiedsontwikkelingscommissie, Provincie Fryslân, Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea. Naast subsidie uit de gebiedsontwikkeling Centrale As, kon het plan ook rekenen op twee bijdragen uit het Iepen Mienskipsfûns.

