Zoon (31) mishandelt vader met ijzeren staaf

Publicatie: do 06 september 2018 15.35 uur

LEEUWARDEN - Tegen een Gorredijker (31) die op 7 november vorig jaar zijn vader in diens woning in Jubbega met een ijzeren staaf te lijf ging, is donderdag bij de Leeuwarder rechtbank zeven maanden cel geëist. De vader liep door de mishandeling twee gebroken vingers op, en twee gebroken en twee gekneusde ribben. Hij wil ruim 2800 euro smartengeld van zijn zoon, plus ruim 1600 euro voor allerlei kosten die hij als gevolg van de mishandeling heeft moeten maken.

IJzeren staaf

Vader en zoon leefden al langere tijd met elkaar in onmin, toen de zoon op 7 november met een kameraad aan de deur kwam. Dat zou gepaard zijn gegaan met veel geschreeuw en gebonk op de ramen. Uit voorzorg pakte de vader een ijzeren staaf, voor hij de deur opendeed. De zoon werkte de vader met staaf en al de woning in, waar een worsteling ontstond. De Gorredijker slaagde erin de staaf in handen te krijgen.

Door het lint

Volgens hem had hij zijn vader eenmaal een klap met de staaf in de zij gegeven. Daarna had hij op de salontafel geslagen op het moment dat zijn vaders hand erop lag. Dat zou de gebroken vingers moeten verklaren. Volgens de vader was de zoon volledig door het lint gegaan en had hij hem geraakt waar hij hem raken kon. De man zou ternauwernood een klap die gericht was op zijn hoofd hebben kunnen afweren.

Facebook Messenger

Later zou de Gorredijker in een bericht op Facebook Messenger hebben geschreven dat flink te pakken had genomen. Officier van justitie Eelco Jepkema vond dat er gesproken kon worden van zwaar lichamelijk letsel. Zich baserend op de uitgangspunten van de rechtbank in dit soort zaken, eiste Jepkema zeven maanden cel. Verder zou de rechtbank de schadevergoeding moeten toewijzen.

Zorgen over drugsgebruik

Het voorval heeft behoorlijk wat impact gehad op de vader: nadien sliep hij uit voorzorg met een mes onder het kussen. Zijn zoon kwam niet naar de zitting, ook de reclassering en de verslavingszorg slaagden er niet in contact met hem te krijgen. De verslavingszorg maakte zich wel zorgen om het drugsgebruik van de man.

De rechtbank doet uitspraak op 20 september.