Huis van de maand: De Zeilen 25 in Buitenpost

Publicatie: do 06 september 2018 13.55 uur

BUITENPOST - Vraagprijs: € 289.500,--

Deze zeer complete en verzorgde woning met grote carport, houten schuur en fraai aangelegde zonnige tuin staat op een riante kavel van 620 m2 en biedt u door de ligging van het geheel veel privacy. Daarnaast is deze woning uitermate geschikt voor dubbele bewoning of voor een praktijk- of kantoorruimte aan huis.

De indeling van deze woning is als volgt:

Entree, hal, toilet met fontein, meterkast, lichte royale woonkamer ca. 40 m2 met een tuingerichte serre ca. 10 m2, open keuken ca. 8 m2 met een nette keukenopstelling, bijkeuken met cv-opstelling, witgoedaansluitingen en achterentree, badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel, slaapkamer ca. 21 m2 met kastenwand, toilet met wasbak.

Eerste verdieping: ruime lichte overloop met aansluitend vier slaapkamers en een badkamer met douchecabine, vaste wastafel en toilet.

Tweede verdieping: middels vaste trap te bereiken zolderverdieping met slaapvertrek en bergruimte.

Achter het huis staat de geïsoleerde houten schuur met aangebouwde overkapping. De verzorgde achter- en zijtuin zijn fraai ingericht met diverse borders, terrassen, een tuinhuis en een vijver. Deze tuin is gelegen op het zuidzuidwesten, waardoor u de hele dag volop kunt genieten van de zon. Door het besloten karakter van de tuin biedt het ook nog eens veel privacy.

De grote oprit met carport heeft voldoende ruimte om meerdere auto’s op eigen terrein te parkeren. Het gedeelte op de begane grond met badkamer, slaapkamer en toilet beschikt over een eigen voorentree en een achterentree. Hierdoor kunt u deze ruimten separaat van het woonhuis gebruiken, voor bijvoorbeeld dubbele bewoning of werken aan huis.

Het huis is gebouwd in 1990, is volledig geïsoleerd en wordt verwarmd door een HR combiketel van Remeha uit 2004 met vloerverwarming op de begane grond en radiatoren. Het huis is voorzien van 8 zonnepanelen. Het schilderwerk is goed onderhouden en bijgehouden.

Het is gelegen in een rustige kindvriendelijke woonomgeving op korte afstand van voorzieningen die Buitenpost u biedt. Buitenpost is de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen en is centraal gelegen tussen Groningen en Drachten, het beschikt over een divers winkelaanbod, vele sportvoorzieningen en uitstekend openbaar vervoer, zo heeft het dorp een treinstation met een snelle verbinding naar Groningen of Leeuwarden.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze heerlijke plek om te wonen, maak dan een afspraak voor een bezichtiging, wij leiden u graag rond in deze woning. Klik hier voor meer informatie.