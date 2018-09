Vriendin gaat vreemd, Drachtster gaat dealen

Publicatie: do 06 september 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Op dezelfde dag, 11 juni van dit jaar, dat hij door de politierechter was veroordeeld wegens drugsbezit, had een Drachtster (27) zijn oude gewoonte alweer opgepakt. Een paar uur nadat de rechter hem had veroordeeld voor het bezit van een pond speed - lag bij hem thuis in de vriezer - was de Drachtster alweer aan het dealen. Kwam de man bij de politierechter nog af met een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, donderdag eiste de officier van justitie een onvoorwaardelijke celstraf van tien maanden.

Vreemdgaan

Bij de Drachtster thuis lag op de dag van de veroordeling opnieuw een voorraad drugs in de vriezer, ditmaal trof de politie bijna een half pond speed aan. Ook stonden er 20 hennepplanten in de woning. De Drachtster zei dat hij na het vreemdgaan van zijn toenmalige vriendin aan de drugs was geraakt. Om zijn drugsgebruik te kunnen bekostigen, was hij gaan dealen. Daarmee zou hij in oktober 2017 zijn begonnen.

Whatsappje

Hoewel een aantal afnemers tegen de politie hadden gezegd dat de man al veel langer dealde, ging de officier er ook van uit dat de Drachtster eind vorig jaar was begonnen. De klanten bestelden de drugs, het zou om zowel cocaïne als speed gaan, door de verdachte een Whatsappje te sturen. De man zei dat hij sinds hij begin juni werd opgepakt clean is.

Urinecontroles

Hij is bereid mee te werken aan een ambulante behandeling en een drugsverbod. De officier eiste ook een alcoholverbod en urinecontroles. Verder zou de Drachtster als hij vrijkomt woonbegeleiding moeten krijgen en begeleiding op financieel gebied. Bovenop de tien maanden cel eiste de officier vijf maanden voorwaardelijk, proeftijd drie jaar.

De rechtbank doet op 20 september uitspraak.