Bewoner stuit per toeval op gebreken De Singels

Publicatie: wo 05 september 2018 20.10 uur

DRACHTEN - Drachtster Rieks van der Es is per toeval gestuit op onvolkomenheden in het bestemmingsplan voor de wijk De Singels. De bijzondere woningen met lessenaarsdaken aan de Houtzaagmolen waren in 1992 gewenst, maar zouden volgens de huidige uitgangspunten onmogelijk zijn. ,,Gelukkig hoeven we ons huis niet meteen af te breken, maar wel hebben met bouwaanvragen nu wel altijd een ontheffing nodig, omdat die altijd in strijd is met het bestemmingsplan. Dat is een aantasting van de rechtszekerheid.”

Van der Es bracht het manco dinsdag aan bod tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst, die over de actualisatie van het bestemmingsplan De Singels werd georganiseerd. ,,Wij willen onze woning verduurzamen en verbouwen en toen liepen hier tegenaan.” Volgens Van der Es was het in het bouwdossier van 1992 juist de bedoeling dat de elf woningen de bijzondere entree naar de wijk vormen. De architect bedacht destijds de hoge woningen van drie lagen, met een nokhoogte van tien en een goothoogte van zes meter. ,,De hoge accenten waren toen juist wenselijk. Nu is de maximum nokhoogte negen meter. De standaard afmetingen in een bestemmingsplan.”

Ook de goothoogte van zes meter wordt in het bestemmingsplan ineens anders uitgelegd. ,,Technisch voldoet die, alleen de juridische uitleg is een probleem omdat het uitgangspunt de hoogste snijlijn van gevel en dak wordt genomen. Dus is de goothoogte voor onze woningen ineens tien meter. Dat is puur een kwestie van juridische uitleg en interpretatie.” De familie Van der Es wil haar woning van top tot teen verduurzamen, maar stuit nu op bureaucratie. ,,Voor ons schetsplan is nu ineens een ontheffing nodig. Dat betekent nieuwe voorwaarden en dus extra barrières. In het vooroverleg zijn we er niet uitgekomen. We weten niet op welke uitgangspunten. We gaan nu maar op goed geluk een aanvraag indienen.”

Wethouder Eric ter Keurs van gemeente Smallingerland erkende de constatering van Van der Es. ,,In 2008 is het bestemmingsplan gewijzigd, nu spreken we over een actualisatie. Positief is dat we niet gelijk met de shovel voor de deur staan, maar bij nieuwbouw klopt de veronderstelling van Van der Es. Het is niet dat wij het anders willen doen, maar omdat de raad dit in 2008 in al zijn wijsheid heeft besloten.” De mogelijkheid bestaat dat de gemeenteraad naar aanleiding van de inbreng van Van der Es toch het bestemmingsplan nogmaals onder de loep neemt. Het debat hierover vindt op 18 september plaats.