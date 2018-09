Scooterrijder vliegt door de lucht bij aanrijding

Publicatie: wo 05 september 2018 18.27 uur

KOLLUM - Een automobilist is woensdag aan het eind van de middag in botsing gekomen met een scooterrijder. Het aanrijding gebeurde op de kruising van de Voorstraat met de Mr. Andreaestraat in Kollum. De scooterrijder die op Mr. Andreastraat reed, zag vermoedelijk de van rechts komende automobilist over het hoofd.

Door de klap vloog de scooterrijder door de lucht en kwam tot stilstand tegen een woning, maar hij raakte wonder boven wonder niet gewond bij deze actie. De scooter en de auto liepen behoorlijke schade op.

