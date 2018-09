Smallingerland wil geen antidiscriminatie-stempel

DRACHTEN - Een meerderheid in de gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdagavond niet ingestemd met het voorstel om 'Regenboog-gemeente' te worden. De tegenstemmers vinden het actief uitdagen van anti-discriminatie tegen lhbti'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) 'overbodig' en 'geen toegevoegde waarde' hebben.

Ook een bredere motie van de ChristenUnie om een extra verdieping te geven aan het beleid tegen discriminatie op basis van ,,ras, geloof, kleur, handicap of seksuele voorkeur” haalde geen meerderheid. ,,Wij vinden dat je niet een groep specifiek er uit moet halen. Het gaat wat ons betreft om de breedte, om met respect met elkaar om te gaan”, motiveerde Ammy van Eerden van de ChristenUnie.

De initiatiefnemers van motie om een Regenbooggemeente te worden, waren teleurgesteld. "Een zwarte dag in de geschiedenis van Smallingerland", zo bestempelde D66'er Roy Postma de uitkomst van de stemming. In de ogen van PvdA'er Diny Mulder is het een gemiste kans. "Misschien is Regenboog-gemeente symboolpolitiek, maar het gaat er om duidelijk te maken dat we uitdragen dat we discrimininatie van lhbti’ers niet accepteren."

Een motie voor het aanleggen van een speciaal Regenboogzebrapad, werd al eerder tijdens de vergadering door de initiatiefnemers ingetrokken. Het kleurrijke zebrapad wordt wereldwijd gebruikt als symbool dat lhbti’ers in de gemeente welkom zijn.