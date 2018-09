Grenzen opzoeken voor ouderinitiatief Samendracht

Publicatie: wo 05 september 2018 18.23 uur

DRACHTEN - Het voortbestaan van ouderinitiatief Samendracht is in gevaar. De stichting biedt met Burefen een woonvorm met begeleiding voor jongvolwassenen met een autisme spectrumstoornis (ASS). Er wordt gezocht naar financiële speelruimte om de beschermde, prikkelbare woonomgeving in stand te houden. "We zoeken de grenzen op om dit staande te houden."

SP-raadslid Jos van der Horst stelde dinsdagavond vragen over het onderwerp. Wethouder Piet de Ruiter stelt dat de problemen met name zitten in de inzet van pgb-gelden. Dat wil de Stichting Samendracht meer ruimte in. "Het pgb kan echter niet worden ingezet om een gemeenschappelijke ruimte in te richten, maar alleen om zorg in te kopen." Ook is de hoogte van het pgb niet onderhandelbaar. "Toekenning gaat op basis van zorgzwaarte. Samendracht wil dit graag op het hoogte niveau, alleen de stichting is daar geen partij in."

De stichting vraagt aan ouders van de bewoners om een advocaat in te schakelen om zaken voor elkaar te krijgen. De Ruiter vindt dat spijtig. Hij benadrukt dat het lastig is om geld te krijgen voor extra zorg in een zelfstandige woonvorm, zoals Burefen. "Maar we proberen er wel een mouw aan te knopen en daar zoeken we de grenzen op. Het is niet zo dat wij als gemeente knijpen in de pgb en wij zoeken ook naar mogelijkheden voor extra financiële speelruimte voor Samendracht."