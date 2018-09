Gokkers kunnen binnenkort los in Drachten

Publicatie: wo 05 september 2018 18.19 uur

DRACHTEN - Een meerderheid van de raad van Smallingerland heeft dinsdagavond ingestemd met een motie van de Eerste Lokale Partij (ELP) om de vestiging van een casino of speelhal in de gemeente mogelijk te maken. De partij wil daar de apv voor aanpassen en heeft het college gevraagd om hier met een voorstel over te komen.

In het debat ging de discussie vooral over de vraag of de motie niet meteen een te grote stap is. Verschillende partijen drongen aan om eerst in beeld te krijgen wat de impact van een dergelijke uitgaansvoorziening is op maatschappij en omgeving. Raadslid Jouke de Jong van de ChristenUnie stelt bijvoorbeeld dat er in Friesland geografisch verschillen zijn als het gaat om gokverslaving. "Dat speelt bijvoorbeeld in Lemmer en Wolvega, waar meer voorzieningen zijn en de paardenraces, meer dan hier."

ELP-voorman Yntze de Vries is echter van mening dat door de vestiging van een casino of speelhal je meer toezicht hebt. En er zijn volgens hem meer voordelen. "Een vestiging stimuleert de plaatselijke economie en zorgt voor meer diversiteit in ons uitgaansaanbod."

Wethouder Robert Bakker omarmde het voorstel en voegde er nog aan toe dat een dergelijke voorziening door zijn diverse aanbod wel een upgrade moet zijn voor het gebied en niet alleen een hal waar je aan de hendel trekt. De uitgedachte opmerking deed SP’er Jos van der Horst vermoeden dat er zich mogelijk al een ondernemer met plannen heeft gemeld. "Daar is niets van bekend", ontkende Bakker.