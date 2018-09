Kratstapelen gaat mis: meisje gewond

Publicatie: wo 05 september 2018 16.00 uur

OPENDE - Bij een ongeluk bij Strandheem is maandag een leerlinge van het Drachtster Lyceum gewond geraakt. Het meisje kwam ten val bij een groepsactiviteit waarbij kratten werden gestapeld. Het betrof een onderdeel van een introductie programma van de middelbare school.

De politie bevestigt de activiteit aan de Parkweg in Opende. Omstreeks 13.00 uur kwam een melding binnen van het ongeluk. Naast de politie kwam ook een ambulance en het Mobiel Medisch Team uit Groningen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer, leerlinge uit klas 3 van het gymnasium, is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het nu met haar gaat.

Op de school is geschrokken gereageerd op het ongeval. Een deel van de introductie van een aantal klassen is dinsdag aangepast in verband met het ongeluk. Ouders van leerlingen zijn per mail / brief geïnformeerd over de situatie.