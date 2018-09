IBIS zorgt - na 23 jaar - voor primeur in Sumar

Publicatie: wo 05 september 2018 11.35 uur

SUMAR - Een uniek moment bij scheepswerf in Sumar. Na 23 jaar werd er weer een schip te water gelaten in het Prinses Margrietkanaal. In het verleden werden er wel eens een bagger- of beunbak te water gelaten maar voor een schip moeten we 23 jaar terug in de tijd.

De viskotter Grietje Cornelia (HD 42) met als thuishaven Den Helder werd voor de te waterlating eerst gedoopt met een fles champagne. Klokslag half drie spatte de fles uitéén tegen de voorsteven van het schip. Daarna tilden de twee zware kranen van KTF de 100 ton wegende viskotter naar zijn element. Daarna was het tijd om de champagne te ontkurken voor een klein feestje op de werf.

Het gaat goed met constructiebedrijf IBIS. De orderportefeuille is goed gevuld. Dit jaar moeten er nog twee kotters worden gebouwd waarvan één garnalenkotter. En begin volgend jaar wordt nog een viskotter van 34 meter gebouwd die ongeveer eind maart te water gaat.

De te water gelaten HD 42 wordt donderdag naar Harlingen gesleept voor de verdere afbouw.

