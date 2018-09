Grouster vast voor 110 miljoen euro coke-transport

Publicatie: di 04 september 2018 17.33 uur

GROU - Een 27-jarige man uit Grou is afgelopen week in Engeland opgepakt vanwege het vervoeren van cocaïne met een straatwaarde van 110 miljoen euro. De man zat met vier anderen op een catamaran dat naar Engeland voer. Het vijftal wordt ervan verdacht cocaïne het land binnen te smokkelen.

De catamaran met de naam Nomad werd door de grenspolitie gecontroleerd. De boot is na de ontdekking van de drugs naar aan vaste wal gebracht in het dorpje Newlyn. Daar werd het vijftal aangehouden.



De man uit Grou staat, samen met een Estse en Letse verdachte, op 4 oktober terecht voor de rechtbank in Bristol. Hij zat als bemanningslid op de boot. De kapitein van de catamaran was een 48-jarige man uit Estland.