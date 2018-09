N358 tussen Metslawier en Ternaard wordt veiliger

Publicatie: di 04 september 2018 16.49 uur

OOSTERNIJKERK - De provinciale weg N358 tussen Metslawier en Ternaard wordt de komende periode veiliger gemaakt.

Deze provinciale weg is een rechte weg die dwars door het landschap loopt en waar een maximum snelheid van 80 kilometer per uur geldt, maar waar vaak sneller wordt gereden.

Tevens hebben automobilisten op de kruisingen last van polderblindheid. Bestuurders kijken dan in de verte waarmee ze verkeer van dichtbij niet of te laat opmerken, waardoor er onveilige situaties ontstaan. Dit heeft met name bij de kruising bij Wierum al vele ongevallen veroorzaakt.

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de kruising met de Munewei bij Oosternijkerk en de kruising met de Ternaarderwei richting Wierum. De snelheid op deze kruispunt gaat naar 60 kilometer per uur en het verkeer van rechts heeft straks voorrang. Voor fietsers en voetgangers komt er een aparte oversteekplaats. Naast deze twee kruisingen worden ook enkele t-splitsingen aangepast.



De werkzaamheden starten halverwege september en duren tot het einde van het jaar. Om zoveel mogelijk hinder te vermijden worden waar nodig de wegen alleen 's avonds en 's nachts afgesloten. Dit betekend dat de weg overdag gewoon gebruikt kan worden, al zal er soms wel een rijbaan afgesloten moeten worden.