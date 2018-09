Pakketjes laat (of niet) bezorgd door foutje

Publicatie: di 04 september 2018 15.28 uur

DE WESTEREEN - Door een foutje van een pakketbezorgster hebben dinsdagmiddag tientallen mensen in de regio rondom De Westereen geen pakketje ontvangen (als ze die besteld hadden). Het ging mis toen de bezorgster een pakketje wilde afleveren bij een woning aan de Kûkherne bij de brug tussen De Westereen en Noardburgum. Ze reed achteruit de oprit op en stapte vervolgens uit. Even later rolde de bezorgbus van de oprit en eindigde met de neus in de Kûkhernsterfeart.

Aanvankelijk is geprobeerd om met het voertuig met een touw aan een paal vast te zetten. Later is een tractor gebruikt om ervoor te zorgen dat de bus niet verder de vaart inzakte. In de tussentijd zijn een groot deel van de pakketjes uit de bus gehaald en deze konden dezelfde middag nog bezorgd worden in de regio. Een aantal andere pakketten raakte nat (of beschadigd) en deze zijn in de bus blijven liggen tijdens de berging.

Twee bergingsbedrijven (BCF en Boersma) hebben uiteindelijk met veel moeite de bus weer op het droge weten te krijgen. De berging heeft enkele uurtjes geduurd.

