Criminele boekenwurm kan het stelen niet laten

Publicatie: di 04 september 2018 13.55 uur

LEEUWARDEN - Een 65-jarige inwoner van Oosterwolde in een boekenwinkel loslaten, is vragen om moeilijkheden. De man kan het niet laten om de winkel te verlaten met een stapel boeken, maar dan wel zonder te betalen. Hij is al meerdere malen veroordeeld, dinsdag zat hij voor de zoveelste keer bij een rechter. Ditmaal was dat in de rechtbank in Leeuwarden, tegenover rechtbankvoorzitter Klaas Bunk. De Oosterwoldiger lijdt aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme.

Woning nauwelijks bewoonbaar

Die kwaal, in combinatie met een nauwelijks bedwingbare verzamelwoede maakte dat de Oosterwoldiger in geen enkele boekwinkel vertrouwd was. De man werd na een diefstal in september 2017 in een boekwinkel in Groningen opgepakt. De Oosterwoldiger schatte dat hij 15 tot 20 boeken had gestolen. Zijn woning bleek nauwelijks bewoonbaar, zowel het woonhuis als de garage waren volgepropt met boeken. Een deel was afkomstig van rommelmarkten en Marktplaats, maar een deel was ook gestolen.

Twee proeftijden

De man stond terecht voor diefstallen in boekwinkels -veel Bruna-filialen- in Heerenveen, Sneek, Harlingen, Drachten, Leeuwarden, Meppel, Steenwijk en Groningen. Volgens officier van justitie Roelof de Graaf moest de lijst nog veel langer zijn, de verdachte zou meerdere keren in dezelfde winkels zijn geweest zonder dat het was opgevallen. De man heeft een lang strafblad. Toen hij werd aangehouden, liep hij in twee proeftijden. Ruim drie weken nadat hij was aangehouden werd de voorlopige hechtenis geschorst. Hij werd wel letterlijk aan banden gelegd: hij kreeg een enkelband en er werd een groot vangnet aan hulpverlening rond hem opgezet.

Hond en huis

Winkelen doet hij onder begeleiding en hij krijgt hulp bij het op orde houden van zijn woning en bij het bijhouden van zijn administratie. Hij heeft gesprekken met een psycholoog en voor de chaos in zijn hoofd krijgt hij medicijnen. Toch hebben de mensen om hem heen de indruk dat hij niet altijd open en eerlijk is, hij zou zijn hulpverleners manipuleren. Begeleid wonen ziet hij niet zitten. 'De grootste straf die men mij kan geven is begeleid wonen', zei de Oosterwoldiger. Zijn hond en zijn huis zijn z'n alles, hij is doodsbang beide kwijt te raken.

Enkelband moet blijven

De officier eiste voor de 'nieuwe' feiten een celstraf gelijk aan het voorarrest (25 dagen), een werkstraf van 180 uur en drie maanden voorwaardelijk. Van een van de voorwaardelijke celstraffen zou de Oosterwoldiger wat De Graaf betrof de helft -twee maanden- moeten uitzitten, de andere helft zou kunnen worden omgezet in een werkstraf van 120 uur. Verder hield de officier vast aan het begeleid wonen en maatschappelijke opvang voor de verdachte. Ook moet de man zich laten behandelen en moet de enkelband blijven zitten.

De Leeuwarder rechtbank doet op 18 september uitspraak.