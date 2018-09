Wie stak er maandagavond 40 fietsbanden lek?

Publicatie: di 04 september 2018 11.45 uur

DAMWâLD - Bij Broekster Boys in Damwâld zijn maandagavond 40 fietsen het doelwit geworden van een bandenprikker. De fietsbanden werden lek gesneden. Dit gebeurde tussen 17.30 uur en 19.00 uur. Een aantal jeugdteams was op dat moment aan het sporten.

Broekster Boys laat weten dat het om een bewuste actie moet gaan omdat de fietsbanden met grof geweld zijn stuk gemaakt. In veel gevallen was zowel de binnen- als buitenband lek. De voetbalclub roept getuigen op om zich te melden. Wie de dader is, is vooralsnog onbekend.