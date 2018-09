Eastermarder onder invloed van THC achter stuur

Publicatie: ma 03 september 2018 23.15 uur

TYTSJERK - Op de Rijksstraatweg nabij Tytsjerk is zondagavond een 19-jarige bestuurder uit Eastermar aangehouden door de politie. Het vermoeden bestond dat de jongeman onder invloed was. Hierop is bij hem bloedproef afgenomen.

Uit de bloedproef bleek dat de automobilist onder invloed was van THC, de werkzame stof in cannabis. De Eastermarder kreeg daarom een rijverbod opgelegd.