Brand in balenpers Ternaarderdyk Holwerd

Publicatie: ma 03 september 2018 18.50 uur

HOLWERD - In een weiland aan de Ternaarderdyk net buiten Holwerd is maandag aan het eind van de middag een balenpers in brand geraakt. Twee brandblussers die de arbeiders bij zich hadden werden leeggespoten.

De brandweer werd gealarmeerd en het korps van Ternaard kwam ter plaatse en hebben de balenpers geblust. De brandweer wist de trekker, waarvan de rechter voorband al in de brand stond, te sparen.

FOTONIEUWS