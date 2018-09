Overtollige zomerkilo's kwijt? Kom naar open avond

Publicatie: ma 03 september 2018 15.25 uur

NOARDBURGUM - Op het ondernemersplein, ook wel Plein45 genoemd, in Noardburgum is Marloes Kromkamp sinds begin mei gestart als voedingscoach onder de naam Consulinn. Je kunt hier door middel van heerlijke maaltijdvervangers effectief en snel afvallen. Dit gebeurt onder wekelijkse begeleiding, hierdoor zul je een stok achter de deur hebben.

Als je je streefgewicht hebt bereikt, werk je gezamenlijk naar een gezond voedingspatroon, waardoor het bekende jojo-effect uitblijft. Marloes is zelf ook een ervaringsdeskundige en door middel van het dieet haar overtollige kilo's kwijtgeraakt. Hierdoor is ze extra enthousiast om anderen hierin te begeleiden.

Open avond

Wil je kennismaken met voedingscoach Marloes, meer weten over het dieet of producten proeven? Kom dan 13 september naar de Zevenhuisterweg 45a tussen 17.00 en 21.00 uur. "Iedereen is van harte welkom! In samenwerking met kledingwinkel Rootz69, kapper 'T Hierplein, KYK permanente make-up en mondhygiënepraktijk Paro Dent, zullen we er een gezellige avond van maken. Met o.a. een modeshow (20.00 uur), hoofdhuidanalyse, 'hoe om te gaan met een krultang' en een proeverij van de producten van Consulinn."

Nieuwsgierig? Kom dan naar de open avond en maak kans op leuke prijzen bij directe inschrijving, zoals een week gratis producten! Of kijk op www.consulinn.nl voor meer informatie over de werkwijze van Consulinn.