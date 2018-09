Oude vrouw slachtoffer van criminele bouwvakkers

Publicatie: ma 03 september 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een oudere mevrouw uit Leeuwarden is in de zomer van vorig jaar slachtoffer geworden van de oplichtingspraktijken van een paar criminele bouwvakkers. De bouwvakkers, Engelssprekende buitenlanders, zijn spoorloos verdwenen. De man die ze als geldezel gebruikten moest maandag voor de politierechter verschijnen. De verdachte (27) is eigenaar van een pizzazaak in Zwolle.

De bouwvakkers kwamen bij hem in de zaak en vroegen hem om zijn bankrekening ter beschikking te stellen. Op die rekening werden verschillende malen grote bedragen gestort. De Zwollenaar beweerde dat hij geen onraad had geroken. Het geld was afkomstig van een oudere mevrouw uit Leeuwarden. Die kreeg de bouwvakkers aan de deur met de vraag of ze voor 80 euro het siertorentje van haar woning mochten herstellen.

De mannen kwamen zogenaamd steeds meer gebreken tegen en er moest steeds meer gerepareerd en hersteld worden. De vrouw heeft uiteindelijk meer dan 40.000 euro aan borg aan de bouwvakkers betaald. Dat kwam terecht op de bankrekening van de Zwollenaar, die het geld telkens meteen opnam en contant aan de bouwvakkers betaalde.

De man beweerde dat hij net als de oude vrouw was opgelicht, maar daar ging de rechter niet in mee. Overeenkomstig de eis van de officier van justitie werd de Zwollenaar veroordeeld tot 8 weken cel. Hij moet de gedupeerde mevrouw ruim 42.000 euro terugbetalen. Doordat ze was opgelicht kon de vrouw niet op vakantie en kon de aanschaf van een nieuwe auto niet doorgaan.