Pony slaat op hol en raakt gewond door racers

Publicatie: ma 03 september 2018 11.09 uur

NOARDBURGUM - Een pony is zondagmiddag op hol geslagen op de Rijksstraatweg in Noardburgum. Het dier schrok van twee motorrijders die vlakbij op het gaspedaal trapten en veel lawaai maakten. Het dier sloeg op hol en kwam met het hoofd in botsing met het achterraam van een auto.

Het gebeurde allemaal rond 15.30 uur toen een man met zijn pony Blitzz en wagen een ritje hadden gemaakt. Ze waren nog maar tien meter van de eigen oprit verwijderd toen ze de motorrijders tegenkwamen. De rood/zwarte motoren trokken op een gegeven moment het gas, wel of niet opzettelijk, vol open in de 50-zone.

De pony raakte door het voorval gewond en van het autoraam bleef niets over. "Dit had niet hoeven gebeuren als deze twee motorrijders zich gewoon aan de 50 km/u hadden gehouden en het gas zo open hoefden te gooien naast een dier" aldus Sybrich de Jong-Tilkema die erover schreef op Facebook.