Fiets in brand gezet in Drachten

Publicatie: zo 02 september 2018 10.59 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd zaterdagnacht om 0.35 uur gealarmeerd om een fietsbrand te blussen aan de Folgeren in Drachten. In een fietsenstalling bij een bushalte was de fiets in brand gestoken.

De politie was de brandweer deze keer voor. De agenten besloten het vuur met hun brandblusser te doven. De ter plaatse gekomen brandweer kon met onverrichter zake retour naar de kazerne.

FOTONIEUWS